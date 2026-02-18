ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間18日夜から19日早朝にかけて大会13日目が行われる。

【競技日程・結果＆日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」を上回る「19」獲得

大会12日目に日本は、スピードスケート女子パシュートで銅メダルを獲得し、過去最高の前回北京五輪（22年）のメダル「18個」を上回る「19個」（金4、銀5、銅10）となった。13日目には、大雪で延期となったスノーボード・女子スロープスタイルの決勝とフリースタイルスキー・女子エアリアルの予選と決勝が組み込まれた。

スノーボード／男子スロープスタイル・決勝

ビッグエアで銀メダルに輝いた木俣椋真（23、YAMAZEN）が4位で予選を通過。長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）も9位で突破し、日本勢は2人が出場する。2014年のソチ五輪でこの種目が採用されて以来、初の表彰台を狙う。

スノーボード／女子スロープスタイル・決勝

大雪で1日後ろ倒しとなった女子決勝。ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）が予選を2位で通過。岩渕麗楽（24、BURTON）が4位、深田茉莉（19、YAMAZEN）も7位で突破し、日本勢3人が出場する。村瀬は、個人として冬季五輪日本人史上初の2冠へ、この種目日本勢初のメダルにも期待がかかる。

スケート ショートトラック／男子500m・準々決勝〜決勝／女子3000mリレー・決勝

16日に行われた予選では、エース・宮⽥将吾 （23、⽇本通運）が敗退する中、吉永⼀貴 （26、トヨタ⾃動⾞）が転倒に巻き込まれるも救済で準々決勝進出を決めた。この種目で日本勢初の表彰台へ、メダル争いに食い込めるか。女子3000mリレーには、日本は順位決定戦に出場する。

【大会13日目 日本選手の主な出場種目】

18日 スキー アルペン／女子回転・1回目・2回目

18日 フリースタイルスキー／女子エアリアル・予選〜決勝

18日 スノーボード／男子スロープスタイル・決勝

18日 スノーボード／女子スロープスタイル・決勝

19日 カーリング／女子・予選リーグ（イギリスー日本）

19日 スケート ショートトラック／男子500m・準々決勝〜決勝

19日 スケート ショートトラック／女子3000mリレー・決勝

※写真は（左）村瀬心椛選手（右）木俣椋真選手