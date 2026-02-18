能登半島地震で被災した石川県珠洲市で今年度、公共のインフラ網とは接続せずに、地区内で水や電気を自給できる技術や施設を整備するプロジェクトが、産学官の連携で始まった。

多くの集落が孤立した教訓から、停電や断水時にも暮らしを維持できるモデルを確立する狙い。（金沢支局 渡辺洋介）

プロジェクトは金沢大が主導し、ＮＴＴ西日本、ＬＩＮＥヤフー、信州大などが協力する。珠洲市の観光名所「見附島」近くにある３０００平方メートルほどの土地に、年度内に建物を整備して拠点化を進める。

この拠点では、企業と大学の先端技術や知見を生かし、住民のニーズを踏まえて水、電気、通信を自給・独立してまかなう方法の実証実験に取り組む。海水、雨水、地下水を生活用水や飲料水に転換できる装置、薄くて自在に曲げられる次世代型の「ペロブスカイト太陽電池」などの活用法を探るほか、無人機で携帯電話の電波を飛ばす「空飛ぶ基地局」（ＨＡＰＳ）と呼ばれる設備を使った通信サービスの実証も想定する。

将来的には２０軒ほどの家庭に、地区内で水や電気を供給できる一連のシステムを確立するのが目標。「最先端の復興」を掲げる珠洲市は計画の支援に向けて、企業版ふるさと納税の活用も検討している。

プロジェクトに参加する金沢大の谷内江昭宏・能登里山里海未来創造センター長は、災害時に孤立する可能性が大きい集落は少なくないとして、「地域のコミュニティーが維持できるようなシステムを構築していきたい」と語る。