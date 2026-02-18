ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」が１８日、放送され、２日連続でリモート出演した元五輪選手にＳＮＳ上で驚きの声が相次いでいる。

ミラノ・コルティナ五輪のりくりゅうペアの大逆転金メダルに沸いた１７日、１７歳の中井亜美のショートプログラム（ＳＰ）１位、引退を表明している坂本花織の２位発進に沸いた１８日。ともにリモート中継で出演したのが元フィギュア日本代表でタレントの渡部絵美（６６）だった。渡部は１９７６年、８０年の冬季五輪に出場し、日本にフィギュア人気を起こした第一人者的存在。１８日のゴゴスマでは長時間にわたり、フィギュアや五輪関連のトークを渡部が一手に引き受ける形となった。

引退後はタレントとして、プライベートを含め、ワイドショーをにぎわせた時期もあったが、近年はごぶさた。ＳＮＳ上では、「そういえばフィギュアスケーターだったね」「久々にＴＶで見る」「これまた懐かしいな」「もう忘れてたよ？」「メチャ懐かしかった」「もう４０年以上前の人」「現役の頃とは、ルールや技も随分と変わったでしょうに…」「さすがに出てこないか、と思ってたら出てきた」「なぜ」などさまざまな声があがっている。