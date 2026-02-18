2月14日（現地時間）、Instagramでミラノ・コルティナ冬季五輪に訪れていることを報告した、元KAT-TUNの亀梨和也。そこでは、「#男子ハーフパイプ」「#連日イタリアン」など五輪に関するハッシュタグが並び、頬に日本国旗のペイントをした本人の写真も添えられていた。

その翌日、亀梨の姿はハーフパイプ会場のイタリア・リヴィーニョから車で約5時間のプレダッツォにあった。

「この日は、スキージャンプ女子ラージヒルの最終ラウンドがおこなわれていました。会場にあらわれた亀梨さんは、赤の極厚ダウンに耳当てと手袋を着用して、防寒対策はバッチリでした。試合の間に流れるBGMに合わせて手をたたいたり、両手を振ったりするなど、終始、上機嫌な様子でした」（居合わせた人）

今大会から初めてオリンピック競技となったラージヒル。これまで女子ノーマルヒルと混合団体でメダルを獲得した丸山希や高梨沙羅らがメダル候補とされていた。

「丸山選手や高梨選手がジャンプする際、亀梨さんはスマホで撮影しながら、決定的瞬間を固唾を飲んで見守っていました。最終的に、丸山が8位、高梨は16位と結果は振るわなかったですが、日本代表の雄姿に、試合後には拍手を送っていました。表彰式が始まる前、人混みを避けるように出口に向かっていきました」（同前）

スポーツニュース番組『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）のリポーターとしてミラノに訪れている亀梨が、番組にかける思いはひとしおだ。

「亀梨さんは、2025年3月31日のKAT-TUN解散と同時に、事務所を退所して独立しましたが、2010年からベースボールスペシャルサポーターとして出演している『Going!』は続投しています。大好きなスポーツに携われるのがうれしいのでしょう」（芸能担当記者）

『Going!』のMCであるくりぃむしちゅー・上田晋也もイタリアを訪れ、ミラノを中心に現地のフィーバーをリポートしている。亀梨とともに、その熱をギリギリまで届けてほしいものだ。