「荷物で両手いっぱい」から解放！【ワークマン】週7で使いたい！「楽ちんリュック」

荷物で両手が塞がってストレス……。それなら身動きがしやすいリュックがおすすめです。収納力や機能性を重視したい人にぴったりなのが【ワークマン】の「楽ちんリュック」。デザインはシンプルで大人コーデにも取り入れやすいので、ぜひお出かけの相棒にして。

荷物を入れやすい！ ガバッと開くリュック

【ワークマン】「大きく開くデタッチャブルポーチ付きファミリーリュック」\4,500（税込）

大きめの間口でガバッと開いて、荷物を出し入れしやすいリュック。リュックなら荷物が多い日もストレスフリーにお出かけを楽しめそうです。クッションポケットが付いているため、タブレットなどの持ち運びにも便利。フロントのポーチは取り外すとサコッシュとしても使えます。ショルダーベルトと背中部分は蒸れにくいメッシュ素材で、これからの季節にぴったり。

通勤にも便利なA4サイズ対応のリュック

【ワークマン】「たためて自立する撥水デイリュック」\3,500（税込）

通勤用のリュックを探しているなら、A4サイズ対応のこちらもおすすめ。使わないときは折り畳めて、収納しやすいのが嬉しいポイント。長財布が入る背面のファスナーポケット、コードホール付きの左サイドポケットなど、複数ポケット付きなのも優秀。撥水加工も施されているので、天候を問わず毎日使いたくなりそうです。

writer：Emika.M