ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙から一夜明け、日本中がいまだ興奮冷めやらぬなか、17日（日本時間18日）の女子ショートプログラム（SP）の応援に駆け付けた。日本スケート連盟がSNSに坂本花織（シスメックス）との3ショットを公開すると、日本チームの雰囲気の良さにファンも爆笑している。

日本チームの雰囲気の良さが伝わる1枚だ。フィギュアスケート女子SPの舞台裏で撮影された写真。右に立つ木原が、目を細めながら神妙な面持ちで右手を上げている。その姿を左側から見る三浦は両手で口を押さえながらやや冷めた視線を向け、坂本も両手で口を押さえながら目元は楽しげだ。

この画像を日本スケート連盟が公式インスタグラムに「どういう感じで応援していたかを再現している木原龍一選手」「2人から黄金のバトンを受け取り、今日は全日本選手権よりは緊張しないで、後半は楽しく演技ができた坂本花織選手でした！」とつづり公開すると、ファンは爆笑している。

「過去一番癒やされましたwww」

「リクちゃん、何、この人、な視線」

「こう言う裏のやり取りが面白すぎる コントだもんな」

「重圧から解放され、かおちゃん選手にバトンを渡すりゅうくん選手はオモロー兄さんに進化しました」

「花織ちゃんが楽しそうで嬉しい」

「写真で一言…の大喜利ネタとしても使えそうな写真ですね」

「メチャクチャ応援してたん伝わりますわ」

「リクちゃんが意外に冷静で、木原さんが熱こもってて面白い」

上位9人が70点台というハイレベルな争いとなった女子SP。77.23点で2位発進となった坂本をはじめ、1位・中井亜美（TOKIOインカラミ）、4位・千葉百音（木下グループ）と日本勢3人のフリーの演技に期待が高まる。



（THE ANSWER編集部）