見た目も楽しいハートのトッピング！カルビー「フルグラ ストロベリータルトテイスト」ディズニーパッケージ
カルビーのシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザインの第3弾が新たに登場。
「ミニーマウス」と「デイジーダック」のパッケージで、「フルグラ ストロベリータルトテイスト」が限定発売されます！
いちごを使ったハート型のトッピングで、見た目も楽しい新しい「フルグラ」です☆
カルビー「フルグラ ストロベリータルトテイスト」ディズニーパッケージ
価格：オープン（想定価格 1,000円(税込)前後）
発売日：2026年2月23日（月）
※なくなり次第終了
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります
内容量：500g
販売エリア：全国
※コンビニエンスストアでの取り扱いはありません
※店舗によって取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります
カルビーのシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザインの新パッケージを使った「フルグラ ストロベリータルトテイスト」が登場。
オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物をまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスしたカルビーの「フルグラ」は、2026年3月で発売35周年を迎えます。
ザクザク食感が楽しめるシリアルで、1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ」へと名前が変更されました。
これまで定番の「フルグラ」だけでなく、たくさんの期間限定や数量限定のフレーバーを展開。
ディズニーデザインは、2025年4月に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がパッケージに登場した「フルグラ ベリーミルク味」が第1弾です。
同年7月には第2弾として「ドナルドダック」がパッケージに登場した「フルグラ マンゴー＆パパイヤ」を発売し、好評を博しました！
第3弾となる今回は、パッケージに「ミニーマウス」と「デイジーダック」が登場する「フルグラ ストロベリータルトテイスト」を発売。
バター香るタルトテイストのグラノーラに、ハートの形をしたいちご加工品とラズベリーやクラッシュアーモンドをトッピングしています☆
アーモンドの香ばしさとベリーの酸味で、バランスの良い味わいに仕上げてあるほか、また、食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷり含まれているのも特徴です。
様々な食感を楽しめるように、スプーンに色々な具材がバランスよくのるよう、トッピングの大きさを調整。
色鮮やかなラズベリーやハート形のいちご加工品のトッピングなど、見た目も楽しい「フルグラ」です☆
パッケージは「フルグラ」の世界観に、ディズニーの人気キャラクター「ミニーマウス」と「デイジーダック」を組み合せたデザイン。
キャラクターの服装と合わせた水玉模様を背景にも使用し、ポップで楽しいパッケージに仕上げられています。
さらに「フルグラ」ロゴにはゴールドを使用し、特別感を演出しています。
ディズニーパッケージ第3弾は「ミニーマウス」と「デイジーダック」が登場する、ハート型のトッピングが楽しい「フルグラ」
カルビーの「フルグラ ストロベリータルトテイスト」ディズニーパッケージは、2026年2月23日より数量限定で発売です！
※いちご加工品はいちごピューレを加工し、固めたものです
※ラズベリーはラズベリー果汁を加工し、固めたものです
