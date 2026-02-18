カルビーのシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザインの第3弾が新たに登場。

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のパッケージで、「フルグラ ストロベリータルトテイスト」が限定発売されます！

いちごを使ったハート型のトッピングで、見た目も楽しい新しい「フルグラ」です☆

カルビー「フルグラ ストロベリータルトテイスト」ディズニーパッケージ

価格：オープン（想定価格 1,000円(税込)前後）

発売日：2026年2月23日（月）

※なくなり次第終了

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります

内容量：500g

販売エリア：全国

※コンビニエンスストアでの取り扱いはありません

※店舗によって取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります

カルビーのシリアルブランド「フルグラ」に、ディズニーデザインの新パッケージを使った「フルグラ ストロベリータルトテイスト」が登場。

オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物をまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、フルーツやナッツなどをミックスしたカルビーの「フルグラ」は、2026年3月で発売35周年を迎えます。

ザクザク食感が楽しめるシリアルで、1991年に「フルーツグラノーラ」として発売し、2011年に「フルグラ」へと名前が変更されました。

これまで定番の「フルグラ」だけでなく、たくさんの期間限定や数量限定のフレーバーを展開。

ディズニーデザインは、2025年4月に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がパッケージに登場した「フルグラ ベリーミルク味」が第1弾です。

同年7月には第2弾として「ドナルドダック」がパッケージに登場した「フルグラ マンゴー＆パパイヤ」を発売し、好評を博しました！

第3弾となる今回は、パッケージに「ミニーマウス」と「デイジーダック」が登場する「フルグラ ストロベリータルトテイスト」を発売。

バター香るタルトテイストのグラノーラに、ハートの形をしたいちご加工品とラズベリーやクラッシュアーモンドをトッピングしています☆

アーモンドの香ばしさとベリーの酸味で、バランスの良い味わいに仕上げてあるほか、また、食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷり含まれているのも特徴です。

様々な食感を楽しめるように、スプーンに色々な具材がバランスよくのるよう、トッピングの大きさを調整。

色鮮やかなラズベリーやハート形のいちご加工品のトッピングなど、見た目も楽しい「フルグラ」です☆

パッケージは「フルグラ」の世界観に、ディズニーの人気キャラクター「ミニーマウス」と「デイジーダック」を組み合せたデザイン。

キャラクターの服装と合わせた水玉模様を背景にも使用し、ポップで楽しいパッケージに仕上げられています。

さらに「フルグラ」ロゴにはゴールドを使用し、特別感を演出しています。

ディズニーパッケージ第3弾は「ミニーマウス」と「デイジーダック」が登場する、ハート型のトッピングが楽しい「フルグラ」

カルビーの「フルグラ ストロベリータルトテイスト」ディズニーパッケージは、2026年2月23日より数量限定で発売です！

※いちご加工品はいちごピューレを加工し、固めたものです

※ラズベリーはラズベリー果汁を加工し、固めたものです

