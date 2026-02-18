Snow Man佐久間大介の華麗なガンアクション！ 『スペシャルズ』本編映像解禁
Snow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』より、佐久間演じるダイヤをはじめとする殺し屋たちが華麗なガンアクションを披露する本編映像が解禁。併せて、場面写真や、撮影に参加した品川ヒロシを捉えたメイキング写真が公開されたほか、台湾での劇場公開も決定した。
【動画】佐久間大介の華麗な身のこなし『スペシャルズ』銃撃戦シーン
原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、ダンスアクション・エンターテインメント。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑む？といった、先の読めないオリジナルならではのストーリーが展開する。
この度解禁されたのは、殺気に満ちた殺し屋3人が集結し顔を合わせる、冒頭シーンの一部。彼らが後に一致団結してダンスを披露することになるとは到底思えない、不穏な雰囲気漂う場面だ。
本条会の親分暗殺をもくろむ風間組のナンバー2・熊城（椎名桔平）の号令の元、そこにまず集まったのは、桐生（中本悠太）とシン（青柳翔）。フリーの殺し屋として名を馳せてきた彼らは、言わば商売敵。会話もそこそこにすぐさま互いに銃口を向け、緊張が走る。そこに登場するのが、シルバーの髪と左頬に傷を持った伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）。「殺しはもう引退してる…」と言い放つダイヤだが、すぐさま3人での激しい銃撃戦が幕を開ける。
映像では、ダイヤが華麗な身のこなしで桐生に急接近し、キレキレのアクションを披露するシーンも確認できる。
2丁の拳銃を使いこなすシン、ダイヤと桐生による超至近距離での銃撃アクションが繰り広げられる中、3人が足を止め、次に引き金を引くのは誰か――と息をのんだ瞬間。廃墟に突如鳴り響いたのは、昭和のアイドル・松本伊代のヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」。熊城のスマホから鳴った、鉄板アイドルソングによって、その場の空気は一変。これから殺し屋たちを待ちうける、“ダンスとの格闘”の日々を予感させる一幕となっている。
また今回、本作の撮影に、お笑い芸人で自身も映画監督や脚本を手掛ける、品川ヒロシ（品川庄司）も参加していたことが明らかに。品川は、内田監督の『身体を売ったらサヨウナラ』や、ショートムービー『シェアハウス』への出演経験があるなど、交流のある間柄。この度場面写真と併せて解禁されたメイキング写真では、映画クリエイターとして真剣な表情でキャストへカメラを向ける品川の姿も。これまで数々のアクション作品を監督してきた品川が、本作で映し出したアクションシーンにも注目だ。
さらに、先日韓国での劇場公開（3月13日〜）が発表されたのに続き、4月2日より台湾での劇場公開も決定したことが明らかになった。本作は、第46回ポルト国際映画祭（2月27日〜3月8日）長編コンペティション部門での上映、シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭（3月20日〜4月12日）最終日にクロージング作品としての上映も決まっている。
映画『スペシャルズ』は、3月6日より公開。
【動画】佐久間大介の華麗な身のこなし『スペシャルズ』銃撃戦シーン
原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、ダンスアクション・エンターテインメント。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑む？といった、先の読めないオリジナルならではのストーリーが展開する。
本条会の親分暗殺をもくろむ風間組のナンバー2・熊城（椎名桔平）の号令の元、そこにまず集まったのは、桐生（中本悠太）とシン（青柳翔）。フリーの殺し屋として名を馳せてきた彼らは、言わば商売敵。会話もそこそこにすぐさま互いに銃口を向け、緊張が走る。そこに登場するのが、シルバーの髪と左頬に傷を持った伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）。「殺しはもう引退してる…」と言い放つダイヤだが、すぐさま3人での激しい銃撃戦が幕を開ける。
映像では、ダイヤが華麗な身のこなしで桐生に急接近し、キレキレのアクションを披露するシーンも確認できる。
2丁の拳銃を使いこなすシン、ダイヤと桐生による超至近距離での銃撃アクションが繰り広げられる中、3人が足を止め、次に引き金を引くのは誰か――と息をのんだ瞬間。廃墟に突如鳴り響いたのは、昭和のアイドル・松本伊代のヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」。熊城のスマホから鳴った、鉄板アイドルソングによって、その場の空気は一変。これから殺し屋たちを待ちうける、“ダンスとの格闘”の日々を予感させる一幕となっている。
また今回、本作の撮影に、お笑い芸人で自身も映画監督や脚本を手掛ける、品川ヒロシ（品川庄司）も参加していたことが明らかに。品川は、内田監督の『身体を売ったらサヨウナラ』や、ショートムービー『シェアハウス』への出演経験があるなど、交流のある間柄。この度場面写真と併せて解禁されたメイキング写真では、映画クリエイターとして真剣な表情でキャストへカメラを向ける品川の姿も。これまで数々のアクション作品を監督してきた品川が、本作で映し出したアクションシーンにも注目だ。
さらに、先日韓国での劇場公開（3月13日〜）が発表されたのに続き、4月2日より台湾での劇場公開も決定したことが明らかになった。本作は、第46回ポルト国際映画祭（2月27日〜3月8日）長編コンペティション部門での上映、シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭（3月20日〜4月12日）最終日にクロージング作品としての上映も決まっている。
映画『スペシャルズ』は、3月6日より公開。