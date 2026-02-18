タレントのユージが１２回目の結婚記念日を迎え、注目を集めている。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２月１４日は１２回目の結婚記念日でした」と書き始めると、「妻のリクエストで鮨（すし）よし田さんへ 記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」とつづり、すしや酒を堪能した大人ディナーの様子を披露した。

また、「そして別日にウルフギャングで記念日ランチもしました 一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあってもいいんじゃないかって事で子供連れでステーキ。」と記し、家族の集合ショットを公開。「１枚目のケーキプレートは妻がサプライズでお店にお願いしてくれました。お店の人が運んできた時に、大声でおめでとうございまーすとか言われたらどうしようって思ってドキドキしたけど、誕生日じゃないからそれはなかったです 案外そういうのは恥ずかしいタイプです…笑」と、当時の心境を振りかえった。

最後に「にしてもあっという間の１２年。交際４年なんでそれも入れたら１６年 早いわー。それだけ一緒にいれるってすごい事だよね！これからもよろしくお願いします」とつづって締めた。

この投稿には「結婚記念日、おめでとうございます」「ステキな家庭持たれて、幸せいっぱい」「ケーキをロックオンしている饅頭くんが可愛いすぎ〜」「お子様の記録もいつも楽しみにしてます」「末永くお幸せに〜」などのコメントが寄せられている。