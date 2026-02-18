新婚＆第1子出産の岡田結実、関西の名店をリポート 今夜『水野真紀の魔法のレストラン』
2025年4月に結婚、今年2月4日に第1子出産を報告したタレントの岡田結実が、きょう18日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】上沼恵美子が大絶賛した北九州発祥のうどんチェーン店
「寒くても並びたい！ 真冬の行列グルメ★食通･上沼恵美子絶賛うどん店を大調査」と題して、今回、1年の中で最も寒くなるこの時期でも並びたい“真冬の行列グルメ”を紹介する。
地元の人から愛されつつ閉店したあの町中華の名店が復活していた（!?）。もはや東大阪市の文化と言っても過言ではない…3日で1万本売り上げる焼き鳥店とは（!?）。そして関西の大御所・上沼恵美子が絶賛したマル秘うどんを求めて徹底調査。つい自分も並んでみようと思えてしまう、そんな地元の人たちが誇る関西の名店が続々登場する。
6年連続ミシュランガイドビブグルマンに掲載された大阪・西大橋の人気店「美糸」の“真冬の行列グルメ”は、国産和牛の肩ロースを豪快にのせた「国産和牛しゃぶ肉のおうどん」。熱々のおだしをかけ、くぐらせて食べる肉は絶品で、番組レギュラーの長野博は「おだしのうま味がまとわりついてちょうどいい」と舌鼓を打つ。
リポーターとしてお笑いコンビ・スマイルのほか、岡田も登場する。
【出演】
水野真紀、長野博、ロザン、三ツ廣政輝アナウンサー
＜ゲスト＞
円広志
＜VTR出演＞
岡田結実
スマイル
＜料理コーナー出演＞
「神戸北野ホテル」山口浩
