ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの熱い解説で話題となった高橋成美さんが、１７日に放送された日本テレビ系「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」に出演。神解説の直後だっただけにネットも驚きの声が上がった。

１７日未明に、りくりゅうペアの金メダルを解説し、日本中を感動させていた高橋さん。木原龍一とペアを組んでいた実績もあり、率直な気持ちもぶつけつつ、演技の邪魔にならないような熱い解説が感動を呼んでいた。

それから約１４時間後。高橋さんは「オモウマい店」に普通に登場。大ボリュームの唐揚げ弁当＆塩ちゃんこに「豪華！」「牛骨だし、めっちゃおいしそう！」など、ヒロミやバイキング小峠英二らと、爆盛り料理ＶＴＲを見守った。スタッフになんでも食べさせる女将の姿に「おばあちゃん家に行ってもこんな感じです」などと自分の体験も交えてコメントしていた。

ネットでも高橋さんの登場に「フィギュア・ペアの解説で高橋さんの声何度も聞いた後で、同じ日にこの番組でも聞こえてきたで吃驚した」「『神解説』と称された高橋成美さんが普通に『オモウマい店』に出てるの草」「オモウマい店、ゲスト高橋成美さんてタイムリー過ぎん？」「高橋成美さんのこと全然知らなかったのに今日でめちゃくちゃ好きになった オモウマい店にも出てくれて嬉しい」「オモウマイ店に高橋成美さんでてる 今朝の解説も好きだったし オモウマい店のコメントも好き」など反響を呼んでいた。