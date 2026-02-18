Lavtが、ニューシングル「パラソムニア」を本日2月18日に配信リリース。あわせて本日20時にMVがプレミア公開される。

本楽曲は、失恋をきっかけに眠れなくなった男の子の視点から描かれるインディーダンスナンバー。振られてしまった恋が頭から離れず、夢にまで現れ、やがて夢か現実かすらわからなくなっていく様子を描いている。

内省的なリリックとダンサブルなサウンドで、“眠れない夜の感情”を描き出し、冷たさと浮遊感を帯びたトラックの上で、〈ただ踊っていたい〉〈まだ満たされたい〉と繰り返される言葉が、眠れない夜の感情をそのまま音像化したように仕上がっている。

MVでは、半分だけ開いた窓と空席の椅子が印象的なビジュアルで、夢と現実の境界を失っていく主人公の内面を象徴的に描写。楽曲の世界観を、より立体的に伝える映像作品となっている。

なおLavtは、これまでの活動を経て“再生・再誕”をテーマに掲げるワンマンライブ『3rd Oneman Live「RE:BORN」』を7月より全国4カ所にて開催。チケットオフィシャル先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）