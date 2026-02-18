タレントの若槻千夏（41）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。アパレルブランドを立ち上げた理由について語った。

この日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「グラビアとかやっていた時代にアパレルとかやりたいなっていうのはあったの」と問われ、若槻は「私はいや、全くないです」と言い切った。

2006年から約10年間、芸能活動を休止し、その後、復帰している若槻は「私は芸能界を休むためのちょっとしたウソみたいなところから始まって」とぶっちゃけ。

当時は芸能活動を休みたいとは言いにくい時代だったとし「会社の人に“何かやりたいことがあるから休みたいんでしょ？”って言われて。まあ洋服好きだったんで“買い付けに行きたいです”ってうそついたんですね」と回顧した。

会社の人からは「“まあそういう大きな夢があるんだったら頑張って”って言われて」と若槻。

実際に「買い付けに行ったら、そしたら面白くて。じゃあ私もちょっと洋服とか売ったりしてみようかなっていうところから、もう今の感じに」とブランドを立ち上げることになったとした。