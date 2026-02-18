◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新して１０個（金２、銀４、銅４）とし、夏冬通じ日本勢４人目の２ケタメダリストとなった。２０１０年バンクーバー五輪男子５００メートル銅メダルで、元世界記録保持者の加藤条治氏が解説した。

＊ ＊ ＊ ＊

女子団体追い抜き（パシュート）は１回戦がひとつのポイントでした。日本としては１位通過を狙っていたと思いますが、２位で通過したことで準決勝はオランダとの戦いとなりました。

レース展開としては初戦は飛ばし気味で入って最後にペースを落としてしまっていましたが、準決勝は少し抑え気味にいった分、１回戦よりも安定したラップタイムで回ってくることができていました。ミスもなく、いい戦いができていた中で残り２００メートルで逆転してくるオランダの執念、強さは見事でした。１位通過でうまい組み合わせを引いてくることができず、準決勝でオランダと当たったという点で、日本にとっては難しい戦いになりました。

３位決定戦は堀川選手に代えて野明選手を起用しました。準決勝は後半に粘れる堀川選手で勝ちにいき、疲労も考えてフレッシュな野明選手に入れ替えるという作戦だったと思います。野明選手にスタートや終盤で小さなミスが出た時も、最後尾の佐藤選手が後ろから支え、しっかり滑りきりました。何かあった時に補うという点で経験豊富な佐藤選手がカバーに入れたことは、チームとしてうまく機能していた証しです。

パシュートは日本が従来の先頭交代の方法から試行錯誤を繰り返すなど、早い段階で力を入れてきた種目です。各国も研究を進めて作戦も先頭交代をしない形に大きく変わり、近年は差が縮まってきていますが、科学的な分析や知識の積み重ねも生かされ、３大会連続のメダルにつながったと思います。（１０年バンクーバー五輪男子５００メートル銅メダル、元世界記録保持者）