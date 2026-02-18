ヒカル、金融資産“100億円達成”も「まだ攻めるべき」本音告白
【モデルプレス＝2026/02/18】YouTuberのヒカルが16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。金融資産が100億円を超えたことを明かし、今後の活動について言及した。
【写真】電撃離婚の34歳YouTuber、金融資産100億円達成
動画の冒頭でヒカルは「今回は僕の今考えていることをお話していけたらなっていう風に思います」と切り出し「僕と（ビジネスパートナーの）入江さんが出会ってもう7年くらいなんですけど、結構全速力でずっと仕事に明け暮れて走ってきました。1つ目標にしてたのが金融資産で100億ぐらいいったら1回1ヶ月くらい休もうかみたいな話があったんですね。それが最近達成されました」と金融資産が100億を超えたことを報告。これに対して「いざ迎えてみると、休みたくないなってなっちゃったんですね」と本音を吐露。入江氏とも話し合った結果、「『いや、まだ攻めるべきでしょ』ってなった。全然休んでる場合じゃないなっていう」と語り、今後も現在と同じ更新頻度で動画を更新していくつもりだと宣言した。
続けて、休みたくないと思っている理由を深堀りし、「今YouTubeの投稿頻度を基本的に2日に1本くらいにしてたんですよ。これってトップYouTuberの中だったら結構更新頻度が高い方で、動画に掛けてる時間だったら日本1か2ぐらいだと思ってます」と自負。「俺が動画を出すだけで『今日も動画更新されてる！』って喜んでくれる、この状況がめちゃくちゃ楽しくて。休んでる場合じゃない、もっと撮りたいし、もっと出したい」と、クリエイターとしての喜びを明かした。
2025年を振り返りつつ、「応援してくれて自分のことを好きだった人が離れていくっていうのを経験しました。でも2025年に落ちたのが2026年はじわじわ上がってきているなっていう確かな手応えを今感じています。この楽しいループを止めたくないっていう風に本気で思っています」と前向きな発言をし、自身の成功について「上手くいってる理由はまず俺に才能があったってこと。あと、視聴者の人が本当に俺を信用してくれてることだと思ってます」と断言。「どんどんお互いに力をつけていつかでかいことをしましょう。普通じゃないことをこれからもやっていきます」と宣言し、最後には「どんなことがあっても笑顔で楽しくいれるのは、結局みんなが俺を甘やかせてくれたり、応援してくれたり、時には厳しく言ってくれたりとか、その全てがあるからなので、これからも互いに最高の人生にしましょう」と、ファンへ感謝の言葉を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】電撃離婚の34歳YouTuber、金融資産100億円達成
◆ヒカル、金融資産100億円達成
動画の冒頭でヒカルは「今回は僕の今考えていることをお話していけたらなっていう風に思います」と切り出し「僕と（ビジネスパートナーの）入江さんが出会ってもう7年くらいなんですけど、結構全速力でずっと仕事に明け暮れて走ってきました。1つ目標にしてたのが金融資産で100億ぐらいいったら1回1ヶ月くらい休もうかみたいな話があったんですね。それが最近達成されました」と金融資産が100億を超えたことを報告。これに対して「いざ迎えてみると、休みたくないなってなっちゃったんですね」と本音を吐露。入江氏とも話し合った結果、「『いや、まだ攻めるべきでしょ』ってなった。全然休んでる場合じゃないなっていう」と語り、今後も現在と同じ更新頻度で動画を更新していくつもりだと宣言した。
◆ヒカル、活動の原動力はファンの喜び「この状況がめちゃくちゃ楽しくて」
続けて、休みたくないと思っている理由を深堀りし、「今YouTubeの投稿頻度を基本的に2日に1本くらいにしてたんですよ。これってトップYouTuberの中だったら結構更新頻度が高い方で、動画に掛けてる時間だったら日本1か2ぐらいだと思ってます」と自負。「俺が動画を出すだけで『今日も動画更新されてる！』って喜んでくれる、この状況がめちゃくちゃ楽しくて。休んでる場合じゃない、もっと撮りたいし、もっと出したい」と、クリエイターとしての喜びを明かした。
◆ヒカル、視聴者へ感謝の言葉語る
2025年を振り返りつつ、「応援してくれて自分のことを好きだった人が離れていくっていうのを経験しました。でも2025年に落ちたのが2026年はじわじわ上がってきているなっていう確かな手応えを今感じています。この楽しいループを止めたくないっていう風に本気で思っています」と前向きな発言をし、自身の成功について「上手くいってる理由はまず俺に才能があったってこと。あと、視聴者の人が本当に俺を信用してくれてることだと思ってます」と断言。「どんどんお互いに力をつけていつかでかいことをしましょう。普通じゃないことをこれからもやっていきます」と宣言し、最後には「どんなことがあっても笑顔で楽しくいれるのは、結局みんなが俺を甘やかせてくれたり、応援してくれたり、時には厳しく言ってくれたりとか、その全てがあるからなので、これからも互いに最高の人生にしましょう」と、ファンへ感謝の言葉を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】