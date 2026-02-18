人気レースクイーンの有栖未桜（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。振袖姿を公開し“ご報告”した。

【ご報告】と題し、「この度、有栖未桜はSUPERGT、スーパー耐久に参戦のD'station Racingを応援する2026 D'stationフレッシュエンジェルズとして活動させて頂く事になりました！」と、新チームで活動することを報告。

振り袖姿の写真や今季のフレッシュエンジェルズのメンバーらの写真をアップし「ずっと憧れだった『サーキットを駆け抜けるサーキットのアイドル』としても全力で駆け抜けて参ります 私たちフレッシュエンジェルズと一緒にD'station Racingの応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

今季のフレッシュエンジェルズのメンバーは、有栖のほか、水瀬琴音、廣川エレナ、阿澄音々、菅田れもんの計5人。林紗久羅は、フレッシュエンジェルズ親善大使として活動する。

この投稿にフォロワーらからは「豪華なメンバーですね みおちの活躍を期待してますよ」「いつもかわいいです」「わあああ！！楽しみ」「ステージ楽しみにしています」「みおち就任おめでとう」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。25年は、スーパーGT「WedsSport ADVAN GR Supra」のレースアンバサダーを務めていた。千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。