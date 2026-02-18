タレントの小川菜摘が１７日に放送されたニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

パーソナリティのナイツとのトークの中で、２２年に亡くなった渡辺徹さんの息子で俳優の渡辺裕太の話題に。小川と渡辺家とはかつては子供が同じ学校に同じバスで通学し、小川いわく「引っ越すと、お互いが近くに引っ越してきて、ずっとご縁が続いていて」と、家族ぐるみの付き合いだったという。

そして小川が渡辺さんが亡くなった際のエピソードを語り始めた。「徹が亡くなって、慰問の会場でね。私が仕事終わって行ったら、ナイツとサンドウィッチマンと中川家が部屋の外で神妙に座っていて、徹と対面して出てきたんだけど、帰りがたい感じでね」と、当時の状況を説明。「だから『中入って徹囲んで話そうよ！』って。徹は芸人さん大好きだったし、笑うのが大好きだったから」と、再び部屋に入ったという。

「そしたらみんな示し合わせたように、何の相談もなくマヨネーズを買ってきてて。またこれが大中小と買ってきて、徹の枕元に並べてね、マトリョーシカかよ！みたいな」と爆笑。塙宣之も「（徹さんが）大好きだったから」と、相方の土屋伸之とともに懐かしそうに振り返っていた。