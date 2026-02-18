ゼッテリア「たまてりフェア」2．25開催へ！ “大葉タルタル”香るバーガーなど4品発売
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、2月25日（水）から、季節限定の「たまてりフェア」を、全国の店舗で開催する。
【写真】「大葉タルタルたまてりえびバーガー」もおいしそう！ 全4品詳細
■てりやきソースとマッチ
今年の「たまてりフェア」は、定番の「たまてりバーガー」と、チェダーチーズを合わせた「チーズたまてりバーガー」に加えて、「大葉タルタルたまてりバーガー」と「大葉タルタルたまてりえびバーガー」の全4品が登場。
「大葉タルタルたまてりバーガー」は、ビーフ100％のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごと、細かく刻んだ大葉を加えたタルタルソースを合わせた一品で、大葉の爽やかな風味とタルタルソースの程よい酸味が特長のソースが、コク深いてりやきソースを引き立てるという。
また、「大葉タルタルたまてりえびバーガー」は、プリプリサクサク食感のえびパティを、大葉タルタルソースの味わいでさっぱりと楽しめるバーガー。
徐々に春が近づき、暖かくなるこれからの時期にぴったりなラインナップがそろった。
