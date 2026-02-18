「大衝撃だ」「また嘘に騙された」韓国代表の天才MF、英２部天王山でまさかのメンバー外→韓メディアは“英雄”に憤慨！同僚の日本人MFは躍動「受け入れられない」
トッテナムが保有する韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへのローン移籍を切り上げ、同リーグで首位争いをするコベントリーへレンタルで加入した。
だが、満足な出場機会が得られず、現地２月16日に開催された首位ミドルスブラとの大一番（３−１）では、まさかのメンバー外となった。
現役時代はチェルシーの英雄だったフランク・ランパード監督へ判断に怒りを露わにしたのが韓国メディア『Xports News』だ。
「ヤン・ミンヒョクに大衝撃！まさかの不在。またしても『真っ赤な嘘』に騙されたのか。ランパード監督が突然のメンバー外し」と見出しを打ち、「直接対決の勝者はコベントリーだった。しかし、韓国ファンの注目は結果よりも『ヤン・ミンヒョク』の名前に集まっていた」と報じた。
「試合の結果やコベントリーの昇格に関わらず、韓国ファンの注目は、将来有望な韓国人手、ヤン・ミンヒョクがメンバーから外れたことに集中していた。試合前に発表された公式メンバーには、ヤンの名前はどこにも見当たらず、先発メンバーにも控え選手リストにも入っていない。過去５試合連続でベンチ入りしていたヤンが、完全にメンバーから外れたのは異例のことだった」
同メディアは「先月７日、ヤン・ミンヒョクがトッテナムからコベントリーへローン移籍したことは大きな注目を集めた。イングランドのレジェンド、フランク・ランパード監督がヤン・ミンヒョクの加入を自ら要請し、起用プランを練っていたことが明らかになったからだ」と綴り、こう続けた。
「状況は劇的に変化した。コベントリーが苦戦を強いられているにもかかわらず、ヤン・ミンヒョクは出場機会を与えられていない。リードを守り抜いたり、得点を挙げたりしなければならない場面でさえ、彼は重要な選手として選出されていない。この事実は、彼のチーム内での現状を如実に示している」
「チャンピオンシップの激しいプレッシャーとハイペースな展開の中、ランパード監督は経験と即戦力を重視し続けており、この選択がヤン・ミンヒョクの出場機会を制限しているのだ」
そして、「彼がベンチ入りすらしていないという事実は、事態の深刻さをさらに浮き彫りにしている。コベントリーは昇格争いが熾烈な中、チームが即戦力を重視している可能性もある。しかし、冬の移籍市場でランパード監督が自ら要請した有望株が、先発出場の機会すら与えられずにロースターから外されたという現実を受け入れるのは容易ではない」と糾弾した。
ちなみにこの試合に、先発したチームメイトのMF坂元達裕は先制点に絡むなど躍動。首位返り咲きに貢献している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
