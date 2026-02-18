3児の父・川崎宗則、愛娘2人がバレンタインケーキを作る“顔出し”ショット公開「最高のバレンタイン」「若い頃の宗君にソックリ」

3児の父・川崎宗則、愛娘2人がバレンタインケーキを作る“顔出し”ショット公開「最高のバレンタイン」「若い頃の宗君にソックリ」