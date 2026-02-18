3児の父・川崎宗則、愛娘2人がバレンタインケーキを作る“顔出し”ショット公開「最高のバレンタイン」「若い頃の宗君にソックリ」
福岡ソフトバンクホークスや侍ジャパン、アメリカのメジャーリーグでも活躍し、現在はBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスに選手として所属の川崎宗則氏（※崎=たつさき／44）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女・八瑠（はる）ちゃん、次女・和果（わか）ちゃんがバレンタインに自身と長男・逸将（いっしょう）くんのためにケーキ作りに奮闘する“顔出し”ショットを披露した。
【動画・写真】「若い頃の宗君にソックリ」バレンタインケーキ作りに励む川崎宗則の長女＆次女 ※親子3ショットは5枚目
川崎氏は「我がプリンセス達が、バレンタインケーキを作ってくれました！毎年クオリティが上がってる ありがとう ハルワカ チェチェチェチェスト!!」とうれしそうにつづり、出来ばえについても絶賛。スポンジにクリームを塗る工程など姉妹仲良く真剣に作業する様子を写真と動画で公開し、完成したケーキを前にした親子3ショットも添えた。
この投稿にファンからは「すごいー!!上手です!!最高のバレンタインですね」「若い頃の宗君にソックリだね」「世界一おいしいケーキですね」「長女さんが美人過ぎてファンでしたが、妹ちゃんもべっぴんさんですねー」「パパが大好きなんですね」「上手です！素晴らしいですね！」「ケーキのクオリティ=娘さんの成長を再確認できる貴重なひとときですね」「すっごくかわいいいー パパ幸せですね」などのコメントが寄せられている。
