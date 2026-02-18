タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。赤いコスチューム姿を公開し、今季の「D’stationフレッシュエンジェルズ」メンバー継続を報告した。

【ご報告】と題し「皆さま、いつも温かい応援をありがとうございます こちゃまること水瀬琴音です この度2026シーズンもD’stationフレッシュエンジェルズとして活動させていただくことになりました そしてついに…！フレッシュエンジェルズとして活動7年目のシーズンを迎えます」と報告。

赤のコスチューム姿の写真や今季メンバーの写真などをアップし「『7』はパチンコホール事業を主軸としているD’stationにとってとても縁起のいい特別な数字で、D’station Racingのカーナンバー『777』にもその想いが込められています。そんな素敵な“7”が重なるシーズンを大好きなチームの一員として迎えられることが本当に幸せで嬉しい気持ちでいっぱいです」と説明。

チーム関係者やファンへの感謝の気持ちも記しつつ「今年は『食いしん坊な愛され太陽』というキャッチフレーズをいただいたので、メンバーと支え合いながらサーキットでたっくさんの笑顔とHappyを届けられるよう こちゃまるらしく全力で頑張ります！」と抱負。「D'station Racingは今シーズンもSGT・SUPER耐久に参戦します！！！」とつづった。

今季のフレッシュエンジェルズのメンバーは、水瀬のほか、廣川エレナ、有栖未桜、阿澄音々、菅田れもんの計5人。林紗久羅は、フレッシュエンジェルズ親善大使として活動に加わる。

この投稿にフォロワーらからは「素敵で可愛いこっちゃん」「可愛い過ぎ」「今年もよろしくね」「継続おめでとうございます！！」「記念すべき7年目 おめでとうございます」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。