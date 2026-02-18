【花粉症2026】重症者の救世主！最新の注射治療『オマリズマブ』を専門医が解説

もうすぐ花粉症シーズンが到来。毎年つらい症状に悩まされている人も多いのでは？

そんな花粉症治療に〈新しい選択肢〉があるのをご存じですか。重症のスギ花粉症に用いられる最新治療「オマリズマブ」について、医師・山西敏朗先生に教えていただきました。

最新治療の切り札は「オマリズマブ」

重症のスギ花粉症で、従来の薬では充分な効果を得られない場合に検討されるのが「オマリズマブ」です。アレルギー反応の引き金になるIgE抗体に結合して働きをブロックし、症状が出るのを抑えます。強力ですがスギ花粉シーズン中の2週または4週ごとに医療機関で注射する必要があり、血液検査などの適応条件があります。費用は人によって差があるので、まずは担当医に相談を。

症状がつらいと感じたら、無理はせず専門医に相談をすることが大切。自分に合った治療で、花粉症シーズンを少しでも快適に過ごしましょう。

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）

教えてくれたのは……山西敏朗先生

耳鼻咽喉科 山西クリニック院長。医学博士、日本耳鼻咽喉科学会認定専門医。アレルギー性鼻炎の治療については最新の免疫療法も取り入れるなど、力を入れて取り組んでいる。