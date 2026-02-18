元アイドル振付師・槙田紗子、3年前に離婚していた「今言ったらめっちゃスッキリ」
【モデルプレス＝2026/02/18】振付師・タレント・プロデューサーの槙田紗子（32）が、2月18日までにYouTubeショートを更新。3年前に離婚していたことを明かした。
【写真】超ときめき宣伝部「最上級にかわいいの！」“絶対にバズらせたい”強い思いでTikTok総再生回数6億回突破
槙田は「最近の秘密を1つ教えてください」という質問に回答。「私は秘密にしたくないわけよ。でも別に今まで言う機会がなかったし、わざわざ言うことでもないということはありますよ」と前置きし、「3年前にすでに離婚してます」と告白した。
続けて「自分の感情を自覚するのがめっちゃ下手で、今言ったらめっちゃスッキリしたわ。でも別に隠してるの辛いとか1回も思ったことなかった」と3年間の心境も明かした。
槙田は1993年11月10日生まれ、神奈川県出身。2009年にアイドルグループ「PASSPO☆」の元メンバー。アイドルグループ「Hey！Mommy！」のプロデューサー、また高橋愛率いるダンスユニット「GOKI-GENs」としても活動しているほか、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「すきっ！〜超ver〜」、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、＝LOVE「とくべチュ、して」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」、M!LK「好きすぎて滅！」など、キャッチーでSNS映えする振付を数多く手掛けている。2020年3月に結婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超ときめき宣伝部「最上級にかわいいの！」“絶対にバズらせたい”強い思いでTikTok総再生回数6億回突破
◆槙田紗子、離婚していたことを告白
槙田は「最近の秘密を1つ教えてください」という質問に回答。「私は秘密にしたくないわけよ。でも別に今まで言う機会がなかったし、わざわざ言うことでもないということはありますよ」と前置きし、「3年前にすでに離婚してます」と告白した。
◆槙田紗子プロフィール
槙田は1993年11月10日生まれ、神奈川県出身。2009年にアイドルグループ「PASSPO☆」の元メンバー。アイドルグループ「Hey！Mommy！」のプロデューサー、また高橋愛率いるダンスユニット「GOKI-GENs」としても活動しているほか、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「すきっ！〜超ver〜」、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、＝LOVE「とくべチュ、して」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」、M!LK「好きすぎて滅！」など、キャッチーでSNS映えする振付を数多く手掛けている。2020年3月に結婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】