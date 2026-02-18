冷凍すると…まるで肉!? 冷凍ちぎりこんにゃくの『串カツ風フライ』が節約・ヘルシー

こんにゃくのイメージが変わる、串カツ風フライ。冷凍するひと手間で、食感はまるでお肉のよう。ひと口食べれば、その違いにきっと驚きます。みそだれやソースをつけてめしあがれ♪

まずは、基本の「冷凍ちぎりこんにゃく」からチェック。

『冷凍ちぎりこんにゃく』のレシピ

（1）こんにゃく1 枚（約250g）は、スプーン で大きめの一口大にちぎる。

（2）冷凍用保存袋にこんにゃくを入れ、めんつゆ（3倍濃縮）大さじ1を加えて袋の上からもんでなじませる。袋の空気を抜いて口を閉じ、冷凍庫に入れて凍らせる。冷凍した状態で1カ月保存OK。

使用方法（解凍方法）

冷蔵庫に移して3〜4時間おき、解凍してから使う。指で押したとき、表面は柔らかく、中心部がまだ少し固いくらいの状態になれば解凍完了。

『串カツ風こんにゃくフライ』のレシピ

材料（2人分）

冷凍ちぎりこんにゃく（作り方上記参照・解凍したもの）……全量

キャベツ……適宜

〈みそだれ〉※

みそ……大さじ1

みりん……大さじ1

酒……大さじ1

溶き卵……適宜

小麦粉……パン粉

サラダ油

練り辛子

※作りやすい分量。

作り方

（1）こんにゃくは手でつまんで汁けを絞る。このとき、汁が勢いよく出てくることがあるので、調理台ではなく、流し台の中で作業する。耐熱のボールに〈みそだれ〉の材料を混ぜ合わせ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で1分ほど、かるくとろみがつくまで加熱する。

（2）バットに小麦粉適宜を広げ、（1）のこんにゃくの表面にまんべんなくからめる。さらに溶き卵、パン粉の順にころもをつける。

（3）フライパンに高さ1cmくらいまでサラダ油を入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。ころもをつけたこんにゃくを入れ、全体がカリッとするまで揚げる。油をきったフライを竹串に刺し、食べやすくちぎったキャベツとともに器に盛る。みそだれと練り辛子適宜を添える。

おかずにも、おつまみにも大活躍。「こんにゃくって、こんなにおいしかった？」と思わず言いたくなるはず。

（『オレンジページ』2022年6月2日号より）