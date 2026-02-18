冷凍すると…まるで肉!? 冷凍ちぎりこんにゃくの『串カツ風フライ』が節約・ヘルシー
こんにゃくのイメージが変わる、串カツ風フライ。冷凍するひと手間で、食感はまるでお肉のよう。ひと口食べれば、その違いにきっと驚きます。みそだれやソースをつけてめしあがれ♪
まずは、基本の「冷凍ちぎりこんにゃく」からチェック。
『冷凍ちぎりこんにゃく』のレシピ
（1）こんにゃく1 枚（約250g）は、スプーン で大きめの一口大にちぎる。
（2）冷凍用保存袋にこんにゃくを入れ、めんつゆ（3倍濃縮）大さじ1を加えて袋の上からもんでなじませる。袋の空気を抜いて口を閉じ、冷凍庫に入れて凍らせる。冷凍した状態で1カ月保存OK。
使用方法（解凍方法）
冷蔵庫に移して3〜4時間おき、解凍してから使う。指で押したとき、表面は柔らかく、中心部がまだ少し固いくらいの状態になれば解凍完了。
『串カツ風こんにゃくフライ』のレシピ
材料（2人分）
冷凍ちぎりこんにゃく（作り方上記参照・解凍したもの）……全量
キャベツ……適宜
〈みそだれ〉※
みそ……大さじ1
みりん……大さじ1
酒……大さじ1
溶き卵……適宜
小麦粉……パン粉
サラダ油
練り辛子
※作りやすい分量。
作り方
（1）こんにゃくは手でつまんで汁けを絞る。このとき、汁が勢いよく出てくることがあるので、調理台ではなく、流し台の中で作業する。耐熱のボールに〈みそだれ〉の材料を混ぜ合わせ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で1分ほど、かるくとろみがつくまで加熱する。
（2）バットに小麦粉適宜を広げ、（1）のこんにゃくの表面にまんべんなくからめる。さらに溶き卵、パン粉の順にころもをつける。
（3）フライパンに高さ1cmくらいまでサラダ油を入れ、中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。ころもをつけたこんにゃくを入れ、全体がカリッとするまで揚げる。油をきったフライを竹串に刺し、食べやすくちぎったキャベツとともに器に盛る。みそだれと練り辛子適宜を添える。
おかずにも、おつまみにも大活躍。「こんにゃくって、こんなにおいしかった？」と思わず言いたくなるはず。
（『オレンジページ』2022年6月2日号より）