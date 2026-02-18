工藤静香「絶対にお勧め」自家製玉ねぎ麹パン公開「ふっくらで美味しそう」「腸活にも良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】歌手の工藤静香が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。絶対にお勧めだというパンを披露し、注目を集めている。
【写真】キムタクの55歳妻「ふっくらで美味しそう」玉ねぎ麹パン＆サーモンが並んだ食卓
工藤は「玉ねぎ麹パン これ絶対にお勧め」とコメントし、網の上に乗ったふっくらとした自家製パンを公開。「玉ねぎ麹を1度作ると、お肉、料理などにも合います」と紹介し、パンの横にはサーモンとアボカドを盛り付けた彩り豊かなプレートも添えられている。
さらに、「玉ねぎをブレンダーで！殺菌した瓶にいれ、米麹と塩を入れてかき混ぜ、1週間位で食べ始めます」と、玉ねぎ麹の作り方も説明している。
この投稿に「パンふっくらで美味しそう」「玉ねぎ麹から手作りするの凄い」「サーモンとアボカドの組み合わせが美容に最高すぎる」「真似してみたい」「センス良すぎ」「腸活にも良さそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
