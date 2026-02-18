東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
貿易収支（1月）08:50
結果　-1兆1526億円
予想　-2兆1291億円　前回　1135億円（1057億円から修正）
結果　16.8%
予想　13.0%　前回　5.1%（輸出）
結果　-2.5%
予想　3.5%　前回　5.2%（5.3%から修正）（輸入）

【豪州】
賃金指数（第4四半期）09:30
結果　0.8%
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)
結果　3.4%
予想　3.4%　前回　3.4%（前年比)

【NZ】
NZ中銀政策金利（2月）10:00
結果　2.25%
予想　2.25%　前回　2.25%

※要人発言やニュース
【日本】
IMFが消費税減税避けるべきだと日本に助言
消費税減税は財政リスクを高める的を絞らない措置
債務水準高止まりと財政収支悪化で日本は様々なショックに晒される
国債市場の急激な変動リスク軽減するため追加予算抑制するよう提言
日銀は正常化進めるべき、27年に政策金利1.5%に上昇と予測

片山財務相「IMFの指摘を念頭に責任財政に基づいて政策運営行う」

【NZ】
NZ中銀
インフレ率は今四半期中に中銀目標1-3％の範囲内に戻る可能性が高い
今後12カ月でインフレ率が目標中間値である2％まで低下すると確信
家計の慎重姿勢により経済回復ペース鈍化、インフレが中間値下回るリスク
企業が予想以上に価格引き上げ試みる可能性、インフレが中間値上回る恐れも
経済が予想通り推移する場合、金融政策は当面「緩和的な状態」を維持する

ブレマンNZ中銀総裁
経済回復は初期段階、景気回復を支えるため金利据え置きを維持したい
政策の軌跡は年末までに利上げの可能性を示唆、見通し変化すればスタンス調整