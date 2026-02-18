特別国会はきょう開会し、高市総理が再び総理大臣に指名され、夜には第2次高市内閣が発足します。

【映像】初登院した自民党の新人議員らの様子

テレビ朝日政治部・村川仁基記者「けさ、衆院選で圧勝した自民党の新人議員らが初登院しました」

最年少で初当選 自民・村木汀衆院議員「国民の皆様の声をしっかりと聞きそれを国政に届けていくそういった議員になれたらと思っています」

落選を経て衆院初当選 自民・丸川珠代衆院議員「政治とカネの問題は私の反省を踏まえてしっかりその立場から緊張感を持って臨んでいきたい」

単独で3分の2以上の議席を占め、国会運営の主導権を取り戻した自民党は、新年度予算案の審議を最優先で進めます。

高市総理は、すべての閣僚らを再任することから、官邸関係者は「とにかく早く仕事を始めたいんだろう」と解説します。

国会審議では、食料品の「消費税ゼロ」や安全保障、インテリジェンスの強化など、与野党問わず意見に隔たりのある課題をどう進めていくかが焦点です。

一方の野党側ですが、中道のベテランからは、「数が少ないので、不信任案や予算を伴う法案も単独で出せず、地道に勝負していくしかない」などの声が聞こえてきます。

高市総理としては、少数与党のままの参議院の状況もにらみつつ、高い支持率を後ろ盾に政策実現をはかりたい考えです。（ANNニュース）