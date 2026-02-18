将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が2月18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局2日目の対局が行われている。勝負所で迎えた昼食休憩では、藤井王将が「けんけんかつお食べ比べ丼」、永瀬九段が「南紀串本よしだ本鮪重」をオーダーした。

【映像】ご飯が見えない！藤井王将のかつお丼

永瀬九段のペースで進行しているシリーズ第4局。和歌山市で行われている本局の2日目の昼食には、藤井王将が「けんけんかつお食べ比べ丼」を注文した。“けんけん”とはケンケン漁のことを指し、和歌山県を中心に伝わる船で疑似餌を引きながら魚を釣る伝統的な引き縄漁法だ。和歌山県ではケンケン漁が1月下旬〜2月頃に始まり、春に最盛期を迎える。

ケンケン漁は、魚が1本1本釣り上げられることに加えて、漁獲してすぐ活け締めし水氷保存され短時間で市場へ運ばれるため、鮮度の良さとモチモチとした食感が特徴とされている。なお、和歌山東漁協では、串本町が発祥の地であるケンケン釣りにより漁獲されたカツオを、 「しょらさん鰹」のネーミングで売り出している。

今回提供された「かつお食べ比べ丼」は、腹の部分は金山寺味噌と湯浅醤油を配合した独自のタレに漬け、背の部分は塩たたきにして南高梅とシラスで調味。藤井王将は、ご飯が見えないほどたっぷりの盛られた贅沢丼で英気を養っていた。

一方、永瀬九段は前日と同じく、串本産で一度も冷凍されない生マグロの大トロ、中トロ、赤身を楽しむことのできる「南紀串本よしだ本鮪重〜極〜」を注文。デザートには「有田郡みかんとナッツの生ケーキ」、ドリンクには「和歌山産まりひめいちご100％ジュース」と「コーヒースターズ（ホット）」を追加していた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）