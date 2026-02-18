18日公開のレディースブランド「23区」の新ブランドムービーに俳優の見上愛（25）が出演。「Cool」スタイルの「AI」と、「Cute」スタイルの「愛」という2つの顔を演じ分けた見上の雰囲気の変化や、猫と一緒に撮影に臨む無邪気な笑顔は必見だ。

【映像】見上愛、猫と一緒に撮影に臨む無邪気な姿

インタビューでは、最近思わず笑顔になったことを聞かれ、次のように答えた。

見上「今回の猫ちゃんとの撮影が最近で一番笑った気がする。すごく可愛くて。私に向かって走ってきてくれるカットがあったが、その姿が愛おしくて、すごく元気をもらった。大体年末に中高の同級生の家に行ったときに犬も猫もいて触ったりするけど、最近あんまり猫ちゃんに会えてなくて。久しぶりの猫ちゃん補給をした」

また、最近大人になって成長したなと感じる部分について聞かれると、このように明かした。

見上「寝相が良くなった。すごく寝相が悪くて、小さいときとかベッドから落ちてしまうので布団で寝ていた。気づいたら180度回っていたり、今日寝相良かったと思って起きたら、お母さんに『360度回転してたよ』と言われたりするくらい寝相が悪かった。大人になってきたら、すごく寝相良くなった」

（『ABEMA Morning』より）