Stray Kidsメンバーが番組内で異なるスタイルの韓服を身にまとい登場し、「ビジュよすぎ」「えぐい」など、視聴者から絶賛コメントが多く寄せられた。

【映像】「ビジュよすぎ」Stray Kidsメンバーの韓服姿

世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsによる韓国地上波初の単独バラエティ番組である。

番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場。謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー8人が、現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子が描かれる。

メンバー8人が華やかな韓服姿で登場すると、ファンからは「ビジュよすぎ」「えぐい」「かわいー！！」「みんなかっこよ」など、絶賛の声が寄せられた。

