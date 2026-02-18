中道・泉健太氏「議席獲得できなかった仲間たち助けていきたい」衆院副議長ポスト辞退の理由説明「政権交代可能な日本にしていかなければ」

中道改革連合の泉健太衆院議員は18日、自身のSNSで、新たな衆院副議長ポストを辞退した理由について、「全国の共に戦って今回議席を獲得できなかった仲間たちがまだ歯を食いしばって全国で活動を続けている。その仲間たちを助けていきたいという思いがあった」と説明した。

中道内では当初、立憲民主党で代表を務めた泉氏が副議長ポストを受ける考えを示したため、泉氏を推薦する方向で調整を進めていた。しかしその後、泉氏が辞退したため、急きょ方針を転換し、公明党の代表などを務めた石井啓一氏を推すことを決めた。

SNSでの動画の中で泉氏は、「大変重たいありがたい大きな仕事である副議長というようなお話が出てはきていた」とした上で、「私としては全国の仲間たちを応援したいということで、今回は辞退をさせていただくということだった」と述べた。

そして、「もし就任していれば史上最年少ということだったようだが、全国で大変厳しい環境の中で、何とか与党だけが強いという政治ではなくて、もっと国民の疑問や懸念点がちゃんと議論される国会にしなければいけないし、政権交代可能な日本にしていかなければいけないという思いで活動してきている仲間たちがたくさんいる」と強調し、「その仲間たちの支援には当面、私自身、力を割いていきたい」との考えを示した。

この後、泉氏は小川新代表の議員会館事務所を訪れ、小川氏と会談した。