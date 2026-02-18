「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、テクニスコ<2962.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は、ダイヤモンド複合材を使用したヒートシンク（放熱器）を展開していることから人工ダイヤ関連として人気化。また、１３日の取引終了後には１２月中間期連結決算を発表し、売上高１８億５４００万円（前年同期比１０．７％増）、営業損益１億２６００万円の赤字（前年同期３億７３００万円の赤字）、最終損益１億２００万円の赤字（同４億２００万円の赤字）と赤字幅が縮小したことが注目され、１６日、１７日と連続でストップ高配分となっていた。



この日は、値幅制限が１２００円に拡大するなか、株価は一時前日比８５０円（７６．６％）高の１９５９円に上昇。ただ、今月だけで株価は４．４倍になっており、高値警戒感も強まっていることから、売り予想数が上昇しているようだ。



