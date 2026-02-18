　ガイナーレ鳥取は18日、朝鮮大学校DF鄭翔英の加入を発表した。

　クラブはプレーの特徴を「対人能力の高さを活かしたボール奪取力と高精度な左足のキックが武器。ボールを奪いチャンスメイクまで繋げることができるモダンなセンターバック」と紹介。

　鄭翔英はクラブを通じ、「この度、ガイナーレ鳥取に加入することになりました、朝鮮大学校の鄭翔英(チョンサンヨン)です。幼い頃からの目標であったプロサッカー選手としてのキャリアをガイナーレ鳥取という素晴らしいクラブでスタートすることができ、とても光栄に思います。これまで支え続けてくれた家族、いつも応援してくれた恩師、友人たちへの感謝をピッチで表現し、恩返し出来るよう日々精進していきたいと思います。そして、ガイナーレ鳥取の勝利に貢献できるように魂込めて戦います。ガイナーレ鳥取に関わる全てのファン、サポーターの皆様応援よろしくお願いします」とコメントしている。

　クラブ発表のプロフィール

●DF鄭翔英

(チョン・サンヨン)

■生年月日

2003年10月1日

■出身地

京都府

■身長/体重

180cm/75kg

■経歴

KOREA FC-京都朝鮮中級学校-京都朝鮮高級学校-朝鮮大学校