鳥取、“モダンなCB”鄭翔英の加入を発表「恩返し出来るよう日々精進していきたい」
ガイナーレ鳥取は18日、朝鮮大学校DF鄭翔英の加入を発表した。
クラブはプレーの特徴を「対人能力の高さを活かしたボール奪取力と高精度な左足のキックが武器。ボールを奪いチャンスメイクまで繋げることができるモダンなセンターバック」と紹介。
鄭翔英はクラブを通じ、「この度、ガイナーレ鳥取に加入することになりました、朝鮮大学校の鄭翔英(チョンサンヨン)です。幼い頃からの目標であったプロサッカー選手としてのキャリアをガイナーレ鳥取という素晴らしいクラブでスタートすることができ、とても光栄に思います。これまで支え続けてくれた家族、いつも応援してくれた恩師、友人たちへの感謝をピッチで表現し、恩返し出来るよう日々精進していきたいと思います。そして、ガイナーレ鳥取の勝利に貢献できるように魂込めて戦います。ガイナーレ鳥取に関わる全てのファン、サポーターの皆様応援よろしくお願いします」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●DF鄭翔英
(チョン・サンヨン)
■生年月日
2003年10月1日
■出身地
京都府
■身長/体重
180cm/75kg
■経歴
KOREA FC-京都朝鮮中級学校-京都朝鮮高級学校-朝鮮大学校
