韓国のコスメブランド・TFIT（ティーフィット）があらたなアンバサダーを予告するティザービジュアルを公開し、「TWICEのMINA（ミナ）ではないか」という期待の声が高まっている。

【写真・動画】TFITの新アンバサダー予告。美しいシルエットの女性が登場①～③【動画】TWICEミナがもこもこウサギに変身！

■TFITティザービジュアルにTWICEミナ？

ティザービジュアルにはブルーの空間に、アンニュイな表情を浮かべた女性が佇んでいる。落ち着いた髪色のロングヘアで、うっすらと覗く瞳やすっきりとした鼻筋は、確かにミナの顔立ちに見える。アンバサダーは18日19時に発表予定。ブランドはキャプションで「ついにD-1…！みなさん、準備できていますか？！」と呼びかけた。

SNSではTWICEファンを中心に「これはもう確実にミナちゃん！」「絶対TWICEミナちゃんやん」「シルエットが女神すぎる」「ティザー神すぎる…」「目元だけでミナってわかる」「シルエットの美がすごくて…」「全部揃える勢いで買っちゃう」と期待が高まっている。

■TWICEミナがウサギの着ぐるみ姿でネコ愛をトーク

なおTWICEの日本公式Instagramには、ミナがモコモコのウサギの扮装をして登場。ランダムなキーワードについて10秒で説明する「キーワードチャレンジ」に挑戦し、「猫」をテーマとして、のんびりと癒しのトークを繰り広げている。