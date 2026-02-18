株式会社ＶＡＺと株式会社ＴＷＩＮ ＰＬＡＮＥＴの共同プロデュースの１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が、１ｓｔシングル「青春のエフェクト」を１８日、デジタルリリースし、デビューした。

記念すべきデビュー曲となる同曲は、青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソング。女子中高生を中心に人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」にて現在開催中の大型プロジェクト「めるぷちオーディション２０２６」のテーマソングにも決定した。

メンバーの瀬乃真帆子は「恋愛だけでなく、何かに挑戦したい、頑張りたいと思っているすべての方が、自分の心の声に耳を傾けるきっかけになる楽曲になってほしいと思っています。メンバー１１人で、それぞれの思いをのせて、すてきな１曲に作り上げていきます！」とコメントした。

ライブデビューは、３月１５日に国立代々木競技場第一体育館で開催される、国内最大規模のアイドルとファッションの祭典「ＣＲＥＡＴＥｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＩＤＯＬ ＲＵＮＷＡＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＴＧＣ」に決定。同イベントのオープニングアクトに出演し、「α＋」として初めてパフォーマンスを披露する。

また、「青春のエフェクト」リリース記念企画として「【学生限定】卒業前にやり残したこと α＋がチアアップ！キャンペーン」を実施する。「あの人に自分の気持ちを届けたい」、「友達と最高の思い出を作りたい」、「両親に感謝の気持ちを伝えたい」など学校卒業前にやり残したことをかなえるために、α＋のメンバーが応援に駆け付ける企画となる。

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら５人を発表後、２０２５年１０月よりオーディションを実施。６人の合格者が加わり、計１１人によって結成した。

今後「α＋」は、「世界中の『やってみたい』をチアアップしよう！」をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるＳＮＳ時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。