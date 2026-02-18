12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、3月21日（土）、22日（日）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われる第18節日本製鉄堺ブレイザーズ戦で、肉FES男祭りを開催することをクラブ公式サイトで発表した。

この試合では、肉FES男祭り限定のチケットが2種類販売される。「ニクチケ」は、肉FESで利用できるクーポンと1ドリンクチケットが付いており、男性を含むグループ限定で利用できるグループ席チケットとなっている。価格は1グループ11,290円としており、定員は4名で、席種は2階Aサイドだ。

また、「トクチケ」も販売される。こちらは公式ファンクラブ「BEE CLUB」会員限定で男性1名以上を含む個人・グループ利用を対象に、特別価格で購入できるチケットとなっており、価格は1枚6,000円で4枚まで購入可能となっている。なお、席種は1階 Aサイド席としている。

どちらのチケットも必ず男性（こども可）を含むグループで（トクチケは個人でも可）来場する必要があり、グループで来場した際には、会場で来場者の構成を確認する場合があるとしている。