お笑いタレント・はなわ（49）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初孫が誕生して心境の変化があったことを明かした。

中学時代に知り合った妻・智子さんとは昨年銀婚式を迎え、3人の子供たちは現在、長男が25歳、次男は21歳、三男は15歳となった。その長男は2年前に結婚、はなわにとっては初孫となる第1子が誕生した。

2歳になった初孫について、はなわは「かわいいですね〜」と感激。話には聞いていたものの、「“目に入れても痛くない”っていうのがホントによく分かる」と実感した。

孫を巡っては「うちの妻と取り合いですね。好かれたくて、だからいっぱいオモチャを買っちゃう」と告白。自身の子供とはまた違うかわいさがあるといい、子供には「どうやって養っていこうっていう不安もあった」と振り返った。

しかし「孫に関しては、自分にちょっと余裕があるのか、100でかわいい」と笑顔に。「やっぱり大泉逸郎さんの“孫”という曲がめちゃくちゃ響きます」と、1999年の発売後、大ヒットを記録した演歌歌手・大泉逸郎の曲に触れた。

そして「今、車の中でヘビーローテーションで聞いてます」と打ち明け、「当時はそこまでではなかったんですけど、今は響いちゃってます。胸が熱くなるというか、あの曲を聞くたびに泣きそうになる」と語っていた。