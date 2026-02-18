フィギュアスケート女子で２００６年四大陸選手権銀メダリストの中野友加里さん（４０）が１８日にＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に出演した。

この日はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートを特集し、佐野稔さん、樋口新葉さんとともに解説した。

ネットは「中野友加里さんだ！！うわぁ！！当時見てた」「中野友加里さんテレビに出てる！現役時代めちゃ応援してました！！」「ひるおび見てたら中野友加里ちゃん出てきてて、懐かしすぎてまた横転」「録画してるの見ようと思ってテレビつけたらひるおびに中野友加里さんが出てるので手が止まった」「中野友加里ちゃんだわ！テレビで見るの久しぶり」「なんだかしっかりした教育人みたいな雰囲気になられてしまわれて、感慨深い」「お話も上手ね」と興奮。

中野さんは代名詞である高速の「ドーナツスピン」を武器に、２００５年のＮＨＫ杯優勝など活躍。１０年に現役を引退後、フジテレビ社員となり、１９年に退社。番組のテロップでは「現在は審判員も務める」とプロフィルを紹介した。

ネットは「フジテレビ退職してたのか」「フジは退社してたのね」「ＴＢＳひるおびに、フィギュアの話題で中野友加里が出とる。フジテレビに勤めていたのまでは把握していた」と注目。また「元気そうで何より。中野さんは、代表争いが一番きつかった世代だからな」「全くお変わりなく、美しい〜」「美人なお姉さんすぎてびっくりした」といった声も寄せられた。