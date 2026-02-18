RIIZE¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«¡£È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅ&YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±»þÀ¸ÇÛ¿®¤â
RIIZE¤¬¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖAll of You¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Î¤µ¡×¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¼Â¤Ï¡×¡Ö¤¤ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ö¾Ð´é¡¢À¼¡×¡Ö»ÅÁð¡¢¸ÆµÛ¤â¡×¡ÖÁ´Éô¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤¡×¤È¤¤¤¦°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÎ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò³ê¤Ã¤¿¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ä¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Þ¤Ç¤â°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤ò¹þ¤á¤¿²Î»ì¤òÉ½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Å¤¤²Î»ì¤ò±ÇÁü¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëRIIZE¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü20»þ¤è¤ê¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£CDÍ½Ìó¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç700¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAll of You¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢21»þ30Ê¬¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ÎSpotify¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£22»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ëRIIZEÆÃ½¸¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️The 2nd Japan Single ¡ÖAll of You¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://riize.lnk.to/AllofYou_shop
¢§¡ÖAll of You¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
https://riize.lnk.to/aoy
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´2¶Ê¡Ë
1.All of You
2.Flashlight
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¡ÊÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¡Ë
¡ ½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+DVD¡Ë
ÉÊÈÖ UPCH-89621
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[DVD]
Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
¢ ½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook)
ÉÊÈÖ UPCH-89622
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[Photobook]
¡¦36P »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× 6¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89623(SHOTARO ver. ) / UPCH-89624 (EUNSEOK ver.) / UPCH-89625 (SUNGCHAN ver.) / UPCH-89626 (WONBIN ver.) / UPCH-89627 (SOHEE ver.) / UPCH-89628 (ANTON ver.)
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ver.¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¤ ÄÌ¾ïÈ× 1¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89629¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ÄÌ¾ïÈ× ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡õÄÌ¾ïÈ×3¼ï¥»¥Ã¥È¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã3¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://umusic.jp/J5ZsDo0U
¡ûWeverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.weverse.io/qt3S/7eibbvmb
¡ûHMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://www.hmv.co.jp/news/article/251211122/
¡û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/22/1001
¡ûAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±[240¡ß240mm]¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×ÊÁ¡§Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
https://x.gd/AdRLL
¡û³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢ÄÌ¾ïÈ×ÊÁ¡Ë
https://r10.to/hkTBi8
¡û¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹(ec board RIIZE STORE´Þ¤à)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
ec board RIIZE STORE¡§https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/
