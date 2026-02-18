アメリカ・ニューヨーク発の世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」に「新レディースパーティーコース」が登場！

さらに、2026年3月より期間限定の「春のパーティーコースキャンペーン」が始まり、各パーティコースがお得に楽しめます☆

TGIフライデーズ「レディースパーティーコース」

料金：4,500円 (税込)→キャンペーン価格4,050円 (税込)／1名

提供開始日：2026年2月28日（土）

内容：シーザーサラダ／フライデーズシグネチャー チキンストリップ／チキン フィンガー／ チキン＆シュリンプ ディアブロ／チキン ケサディア／コールスロー／ガカモレ＆チップス／フライデーズフライ & 2種ディップ (フライデーズフライはおかわり自由。ハニーマスタードとハニーバターの2種のディップ付き)／ミニサンデー

世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」

新たにスタートする春の集まりを華やかに彩る「新レディースパーティーコース」は、人気メニューを一度に楽しめるシェアスタイルの特別プランです。

シーザーサラダやフライデーズシグネチャーチキンストリップ、チキン＆シュリンプディアブロ、ケサディアなど、フライデーズならではのアメリカンメニューが勢ぞろい。

さらに、フライデーズフライはおかわり自由で、デザートにはミニサンデーも付いた充実の内容です。

飲み放題付き2時間半で、女子会はもちろん、歓送迎会や春のカジュアルパーティーにもぴったり！

仲間とテーブルを囲みながら、ゆったりとした時間を楽しめます。

春のパーティーコースキャンペーン

「新 LADIES PARTY COURSE」

【3月限定】新レディースパーティーコース特典内容：2026年2月17日（火）以降に予約で、パーティー時間を「30分延長無料」で利用可【4月限定】パーティーコース（全3種）早得10%OFF! キャンペーン内容：2026年2月17日(火)〜3月31日(火)までに予約で「10%OFF」対象コース：グレイトパーティーコース・ファンタスティックパーティーコース・新レディースパーティーコース

対象店舗：TGI フライデーズ 全13店舗（渋谷神南店・原宿店・池袋店・上野中央通り店・東京ドームシティ店・お台場アクアシティ店・有明ガーデン店・町田店・イクスピアリ店・横浜西口店・MM21クロスゲート店（みなとみらい）・神奈川芸術劇場店・名古屋久屋大通店）

春の歓送迎会シーズンに向けて、期間限定の「春のパーティーコースキャンペーン」を開催！

2026年3月は「新レディースパーティーコース」を予約の方を対象に、パーティー時間が30分無料延長となる特典が登場します。

さらに4月は、全3種のパーティーコースが早期予約で10%OFFとなる「早得キャンペーン」を実施。

春の集まりや女子会、会社のパーティーに、今だけのおトクなプランでアメリカンなひとときが楽しめます。

その他コース：グレイト パーティーコース ドリンク飲み放題付 (3時間)

価格：5,500円 (税込) → キャンペーン価格4,950円 (税込)/ 1名

内容：コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) ／ブルスケッタ／チキン ケサディア／バッファローウィング ／フライデーズ チーズバーガー／フライデーズフライ／ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ／ベイビーバックリブ／コールスロー／レッドブル飲み放題

アメリカン料理の王道、大人から子供まで、大人気のバーガー、リブが入ったフライデーズを象徴する豪華なラインナップ。

さらには、多種多彩なドリンク飲み放題メニューに、レッドブルが加わった グレイトなパーティーコースです！

その他コース：ファンタスティックパーティーコース ドリンク飲み放題付 (2時間)

価格：4,500円 (税込) → キャンペーン価格4,050円 (税込)/ 1名様

内容：コブサラダ (ドレッシング シーザー／ハニーマスタード)／フライデーズ ナチョス／フィッシュ＆チップス／チキン ケサディア／ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ／バーベキューチキン タコス

人気のタコスがメニューに新登場！

メキシコ料理でお馴染みのナチョス、定番のフィッシュ&チップスなど、豪快にメキシコ・アメリカン料理を楽しめます。

パーティードリンクメニュー

各パーティーコースで楽しめるドリンク！

ビールやカクテル、ワインなどのアルコールはもちろん、ソフトドリンクもバリエーション豊かです。

春のキャンペーンでお得に楽しめる、贅沢で満足度の高い新たなパーティーコース！

TGI フライデーズの「新レディースパーティーコース」は、2026年2月28日（土）よりスタートです。

