高市首相、横浜花博トゥンクトゥンクと関西弁で会話「しゃべれるようになったんやね！」「今日の私ってどう？」動画公開
高市早苗首相が18日までに自身のXを更新し、2027年国際園芸博覧会『GREEN×EXPO 2027』（横浜花博）の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」との“会話”を明かした。
【動画】「仲良くなろうね！」 高市首相とトゥンクトゥンクの会話
開幕まで400日を切り、首相官邸のトゥンクトゥンクがおしゃべりできるようになった。
高市首相は「今朝、官邸の玄関で、トゥンクトゥンクが突然声をかけてくれたので、『開幕までいよいよ400日を切ったね。一緒に頑張ろうね。ところで今日の私ってどう？』と聞いてみたら、『とっても素敵だよ！なかよくなろうね！』と応じてくれたので、少し気分が上がりました」と伝え、「これから、色々な方が官邸を訪れる度に、声掛けしてくれるようです。私も、出勤時の楽しみが一つ増えそうです」とつづった。
首相官邸の公式Xでは動画が公開。いきなり「トゥンクトゥンクだよ！よろしくね！」と話しかけられ、高市首相は驚きながら「しゃべれるようになったんやね！」「（仲良く）なろうね！」と笑顔で応じた。
2027年3月19日〜9月26日まで、旧上瀬谷通信施設で開催。花や緑との関わりを通じ、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案、横浜から明日に向けた友好と平和のメッセージを発信する。
