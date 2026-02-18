お笑いコンビ「2丁拳銃」の小堀裕之（52）と川谷修士（51）が18日、出演舞台「奇喜怪快」（来月25〜30日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA）に向けた取材会を都内で行った。

関西の演劇を盛り上げるため、吉本興業、ネルケプランニング、ゴーチ・ブラザーズ、サンライズプロモーション大阪がタッグを組んだ「関西演劇企画」の第2弾。現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」からインスパイアを受け、小泉八雲の世界観や怪談をモチーフに演出家の高梨由氏が書き下ろした新作舞台となる。

主人公を演じるのは、自身のイベントでコントを披露するほどお笑い好きだという宮脇優（24）。「本職でやられてる方と一緒に笑いをとるとなるとすごく緊張する。笑いを学びたいので、稽古場からひそかにいろんな笑いを吸収したい」と、これから始まる2丁拳銃との稽古を心待ちにしている様子だ。

出演者は稽古期間中から約1カ月間、大阪のウイークリーマンションで過ごすという。川谷は「1カ月間大阪に行ってるんやから、大阪の劇場に出させてくれないかな」とリクエスト。すると小堀は「宣伝がてら、最悪ストリートでね。（宮脇の）ネタも作ってやるがな。漫才一緒にやろうや！高島屋の前でやろう！」とノリノリで宮脇に呼びかけた。

4月3〜12日には、東京・新宿シアターモリエールで公演を行う。