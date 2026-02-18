鼻水ズルズル…つらい花粉症に効く「舌下免疫療法って知ってる？」小5息子と挑戦した新しい治療法を描いた漫画が話題【作者インタビュー】
毎年訪れる“スギ花粉シーズン”。花粉によって、くしゃみや鼻づまり、目のかゆみなどに悩まされている人も多いのではないだろうか。そんなときに試してみたいアレルギー症状の治療法「舌下免疫療法」について、小学生の息子の治療体験をわかりやすく漫画にしたエェコ(@nakiri_aik)さんの「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」を紹介。あわせて、作者のエェコさんにも話を聞いた。
「元々ハウスダストのアレルギーがあったので薬は飲んでいたのですが、その症状が酷くなってしまったので、より専門的な治療をとはじめました」と語るエェコさん。本作「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」では、当時小学生だった息子さんのアレルギー症状改善のため、新しい療法に挑戦したという体験談を描いている。
舌下免疫療法とは、「スギ花粉症」と通年問題になる「ダニアレルギー性鼻炎」を根本的に治すことができるといわれる治療法のこと。アレルギーの原因であるアレルゲンを少量ずつ投与していくことで、長期的なアレルギー症状の緩和や根本的な体質改善が期待できるという、近年話題の治療法である。
治療にあたって最も重要なことが薬の服用で、飲み忘れなくしっかりと続けていくことが何よりも大切なのだそう。エェコさんは「とにかく(息子は)自分から薬を飲まないので、親の声かけが必要で困ってます(現在進行形)」と当時から今日に至るまでの"親の苦労"を教えてくれた。
「徐々に効くお薬なので、最初は目立った変化はありませんでしたが、今では鼻と目の症状が8割くらい落ち着きました」と治療当初と比べた変化を話すエェコさん。心配していた副作用の症状もなく、治療は着実に進んでいるようだ。
日本人を悩ませる数多のアレルギー。その改善に一手を打つ「舌下免疫療法」の一例を描いた本作を、読んでみてはいかがだろうか？
取材：エェコ(@nakiri_aik)
