義父が亡くなり「戒名は最上級100万円のものを」と言う義母。夫は「さすがに高すぎる」と反対してますが、そんなに“戒名”って大切ですか？ 安いのは失礼でしょうか…？

戒名は亡くなったあとに新しくつけられる「仏教の名前」

戒名は仏教の考え方で、仏弟子となった証（あかし）として授かる「仏教上の名前」です。宗派によっては「法号」「法名」と呼ばれることもあります。

戒名は亡くなった人につけられる「死後の名前」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際は生前につけることもあり、かつては出家したときに戒名を与えられる人もいました。

現在は一部の熱心な仏教徒をのぞき、亡くなった際に僧侶から戒名を授けられ、その名を位牌（いはい）や墓石に用いることが一般的です。



戒名にはランクがあり「位号」で印象が変わる

戒名は宗派によって異なりますが、称号や文字数などに一定の決まりがあり、使用される称号や漢字で「立派さ」「その人らしさ」の印象が変わります。一般的に戒名の最後につく「位号」のうち「院」がつく戒名は格式が高い印象になりやすく、続いて「居士」「大姉」は、「信士」「信女」より上位とされる呼称です。

この戒名に「ランク」があるのは、本人の信仰や修行だけでなく、「檀家（だんか）制度」や昔ながらの「家制度」、「地域慣習」が合わさったものであり、身分や功績を、戒名を通して子孫に伝えるためとも言われています。

そのため「生前のステータスにふさわしい称号をつけてあげたい」と、格式高い戒名にこだわる人もいるのです。



戒名の相場ってどのくらい？

戒名をつけてもらう場合、お寺に「戒名料」を渡しますが、これは「戒名の代金」ではなく供養のための「お布施」という考え方が仏教本来の位置づけに近いでしょう。国税庁でも、お布施や戒名料は宗教活動に伴う寄付的な性格があるものとしています。

つまり「この戒名ならこの金額」といった明確な額が決まっているわけではなく、宗派・地域・檀家によって金額の相場や感覚が大きく異なるのです。

一般的な目安としては、「信士・信女」が30万～50万円程度、「居士・大姉」が50万～80万円程度、「院信士・院信女」が50万～80万円程度、「院居士・院大姉」は100万円以上となっています。

戒名料としていくら包んだらいいのか分からないときは、この金額を基準にして考えるといいでしょう。



戒名は「大事」かどうかより、家族が納得できるか

戒名は、亡くなった人が仏弟子となった証の名前であり、生前の性格や功績など「その人らしさ」を子孫に伝える名前でもあります。そのため、亡くなった人を思えば「位の高い戒名をつけてあげたい」と思う気持ちも理解できるでしょう。

ただし、戒名は「ランク競争」や「見え」ではなく、残された人がどんな供養を選ぶかという問題でもあります。金額の正解を決めるよりも、亡くなった人のために、そして遺された家族のために、みんなが納得した形を探すのが、結果的に一番丁寧な供養になるのかもしれません。



出典

国税庁 お布施、戒名料、玉串料等

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級