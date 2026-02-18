元日向坂46濱岸ひより、肩出しミニ丈ニット姿の散歩ショット話題「彼女感すごい」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2026/02/18】元日向坂46の濱岸ひよりが2月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の肩出しニットワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】元日向坂46メンバー「リラックスした笑顔が最高」肩出しニット姿で彼女感あふれる
濱岸は「おさんぽ」とコメントし、愛犬とのお散歩ショットを数枚投稿。川岸のベンチで犬を抱き、美しい肩がのぞくざっくりとしたベージュのミニ丈ニットワンピースに、ロングブーツを合わせたスタイルを披露している。
この投稿には「肩出しニット似合いすぎる」「リラックスした笑顔が最高」「彼女感すごい」「映画のワンシーンみたいで素敵」「ワンちゃんとの2ショットに癒される」「天才的に可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆濱岸ひより、肩出しミニニットワンピ姿披露
◆濱岸ひよりの投稿に反響
