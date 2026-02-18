のん、花束抱えたバレンタインショットに賞賛の嵐
俳優・アーティストののんが17日までにオフィシャルブログを更新。洗練された“バレンタインショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
14日、「バレンタイン」と題してブログを更新。のんは「Happy Valentine’s Day」と切り出しながら、「私はこの日をチョコの祭典と捉えて日頃我慢しているチョコレートを食べていく事にしています」と明かし、特別な日について「美味しいチョコレートが溢れていて最高」とユーモアを交えてコメント。
あわせて、ブラウンの背景を背にウエストラインを強調するデザインが印象的な小花柄のハイネックトップス、ブラックのミディ丈スカート、足元には深みのある赤のストラップシューズを合わせたクラシカルでシックなバレンタインらしいコーディネートで、花束を抱えた姿を披露。
ナチュラルにまとめたヘアスタイルに落ち着いたトーンのメイクで凛とした表情を見せるカットや、スリット入りスカートからのぞく軽やかな足元を捉えた全身ショットなど、モード感漂う仕上がりに。手にした花束のイエローとホワイトのコントラストが温かみを添えている。
撮影はKentaro Minami氏、ヘアメイクはShie Kanno氏が担当し、スタイリングはのん自身が手がけたという。
この投稿にファンから「祝 チョコ解禁」「大人向け少しBitterな香りも漂って来そうバレンタインお写真」「のんさまからチョコ頂いた気分」「チョコばんざーい」「素敵すぎる」「唯一無二」「美しい…」「綺麗で可愛くて美人な上にスタイルも抜群」「エレガントな装い」「どんなときも美しい」「なんて麗しくて可愛い！」「春を告げる天使みたい」「大人なのんさんに感激」「美しいの一言につきます」などの声が寄せられている。
14日、「バレンタイン」と題してブログを更新。のんは「Happy Valentine’s Day」と切り出しながら、「私はこの日をチョコの祭典と捉えて日頃我慢しているチョコレートを食べていく事にしています」と明かし、特別な日について「美味しいチョコレートが溢れていて最高」とユーモアを交えてコメント。
ナチュラルにまとめたヘアスタイルに落ち着いたトーンのメイクで凛とした表情を見せるカットや、スリット入りスカートからのぞく軽やかな足元を捉えた全身ショットなど、モード感漂う仕上がりに。手にした花束のイエローとホワイトのコントラストが温かみを添えている。
撮影はKentaro Minami氏、ヘアメイクはShie Kanno氏が担当し、スタイリングはのん自身が手がけたという。
この投稿にファンから「祝 チョコ解禁」「大人向け少しBitterな香りも漂って来そうバレンタインお写真」「のんさまからチョコ頂いた気分」「チョコばんざーい」「素敵すぎる」「唯一無二」「美しい…」「綺麗で可愛くて美人な上にスタイルも抜群」「エレガントな装い」「どんなときも美しい」「なんて麗しくて可愛い！」「春を告げる天使みたい」「大人なのんさんに感激」「美しいの一言につきます」などの声が寄せられている。