µÜÏÆÍ¥¡¢£²Ãú·ý½Æ¤È¤Î¶¦±éÉñÂæ¤Ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÏÆÍ¥¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö´ñ´î²ø²÷¡×¡Ê¹âÍüÍ³ºî¡¦±é½Ð¡¢£³·î£²£µÆü¤«¤éÂçºå¡¦£Ã£Ï£Ï£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡¡£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¡£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¤Û¤«¡Ë¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿²øÃÌ¹¥¤¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê»û¡ÖÁ±¹¬»û¡×¤Ç¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¸½Âå²øÃÌ±é·à¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®Àô¥«¥¤¤ò±é¤¸¤ëµÜÏÆ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÆÃ¤Ë°ìÈÖ¸å¤í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦£²Ãú·ý½Æ¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£·Ý¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦µÜÏÆ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¾®ËÙÍµÇ·¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎµÜÏÆ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î±é·à¸ø±é¤¬Åìµþ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÉñÂæ¤ä¤ª¼Çµï¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤¿¤é¡£Í§Ã£¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òÍ¶¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤¯¤í¤à¡£¸ø±é´ü´Ö¤Ï¼Â²È¤«¤éÄÌ¤¤¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤È¤«¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£