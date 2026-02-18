高校の教え子だった女性の胸を触るなどのわいせつ行為をしていた大阪府立高校の男性教諭について、府教育委員会が女性から告発を受けたにもかかわらず、５年間調査をしなかったことが府監査委員の調査で分かった。

監査委員が発表した調査結果などによると、教諭は常勤講師として勤務していた府内の市立高校で生徒だった女性にわいせつ行為を行い、女性が成人し、教諭が府立高校の教諭となった後も行為を続けた。

女性は２０２０年、わいせつ行為を府教委に告発した。しかし、府教委は対応せず、２５年に女性からの再度の告発を受けて調査し、教諭は事実を認めた。

府教委は教諭を諭旨免職とし、教員免許状を取り上げた。女性は懲戒免職にならなかったのは不当として２５年１２月、住民監査請求を行った。

監査委員の調査に対し、府教委は懲戒免職にしなかった理由について、府立高校に採用した時点で女性が成人し、脅迫などによるわいせつだと確認できなかったため、と説明。これについて監査委員は「改めて処分過程を検証し、必要な対応を取るべきだ」と指摘している。

府教委は取材に「２０年に対応しなかった理由は現時点で不明。監査委員の意見を受け止め、対応をしなかった理由を含め、これまでの判断過程を検証したい」としている。