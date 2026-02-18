ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。

７７・２３点で２位につけた坂本花織（シスメックス）の選曲は「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」。坂本は今季限りでの引退を表明しており、集大成となる華麗な滑りに、ＳＮＳでも感動や惜別の声が広がった。（デジタル編集部）

同曲は英国出身の歌姫サラ・ブライトマンと、今大会の開会式でも美声を披露した盲目のイタリア人歌手アンドレア・ボチェッリのデュエット曲として世界中で大ヒット。二人の優美な歌声に合わせ、坂本は情感たっぷりに、滑らかに氷上を舞った。３つのジャンプをすべて着氷し、曲の終了直後には力強くガッツポーズした。

貫録の演技に、Ｘ（旧ツイッター）では「彼女の最後のオリンピックにふさわしい曲」「プレッシャーは相当なものだったろうに、きれいな音色に沿ってしっとり滑り切った」「ボロボロ泣いてる」などと感動の声が相次いだ。「これが本当に最後の演技なんだなあって思うと、ひとつひとつの演技は本当に美しいのに、寂しい」といった惜別を込めた投稿もあった。

フリーは鈴木明子さんも演じた「愛の讃歌」

振付では、銅メダルを獲得した北京五輪のシーズン以来、４季ぶりにブノワ・リショー氏（仏）とタッグを組んだ。「動きの大きさ、独創性がある彼の振り付けが自分に合っている。強い意志で依頼した」と語るなど、万感の思いを込めて作り上げてきた。

「『サヨナラ』だけど、決してここで終わりではなく、次に進むためのプログラム」と語っていた坂本。引退後について、将来は指導者として選手の育成や競技の普及に携わりたいとしている。

フリーの演目は「愛の讃歌」。こちらも「１４年ソチ五輪で鈴木明子さんが演じたのを見て、自分が引退するシーズンは絶対に使いたいと思っていた」と本人が話す、思い入れ深い曲だ。表現するのは、スケートへの愛情。フリーは１９日（日本時間２０日）行われ、五輪での「ラストダンス」を華麗に舞う。