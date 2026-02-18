ワルなコンパクトSUV！

三菱自動車（以下三菱）のドイツ法人は2026年1月27日、コンパクトSUV「ASX」の特別仕様車「ASX ブラック」を現地で発売しました。

ASXは、日常生活からレジャーまで幅広い用途に応える都市型コンパクトSUVです。初代は2010年にデビュー。同社の中核を担う世界戦略車として北米、欧米、豪州、中国などで販売され、日本では「RVR」を名乗っていました。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新たな「コンパクトSUV」です！ 画像で見る（33枚）

現行モデルは2023年に欧州で発売された2代目にあたります。企画から抜本的に見直され、ルノー・日産・三菱アライアンスによるCMF-Bプラットフォームを採用。実体としてはスペインで生産されるルノー「キャプチャー」のOEM（相手先ブランドによる生産）車で、2024年に実施された大幅改良を機に、スペインのルノー社バリャドリード工場で生産されています。

ドイツで「アウトランダーPHEV」「エクリプスクロス」に次ぐエントリーSUVとしてラインナップされるASXのボディサイズは全長4239mm×全幅1797mm×全高1575mm、ホイールベース2639mm。国内で販売されているモデルで言えばトヨタ「ヤリスクロス」ほどのサイズです。

1.2リッターの純ガソリン車、1.3リッターのマイルドハイブリッド車（MHEV）、1.8リッターのハイブリッド車（HEV）の3種類が用意されています。

今回発表されたブラックは、HEVの特別仕様車です。素地のフェンダーモールや\サイドプロテクターモール、リアロアバンパーなどを光沢のあるブラック仕上げとするとともに、同じく光沢仕上げのブラック18インチホイールを採用し、プレミアム感と精悍さを一段と高めています。

インテリアは専用演出こそないものの、ヒーター付きフロントシート、空気清浄機付きオートエアコン、ワイヤレススマートフォン充電が標準装備されるなど、日常での快適性を高める装備が充実しています。

ボディカラーは、オーロラレッドメタリック、オニキスブラックメタリック、オニキスブラックメタリック×シルバー（フロントピラー・ルーフパネル・ドアミラー）の全3色です。

価格は未定。今春に発売予定です。